Argentina: candidato peronista Fernandez, detenzione ex presidente brasiliano Lula arbitraria

- Il candidato peronista alle elezioni presidenziali argentine del prossimo 27 ottobre, Alberto Fernandez, ha definito arbitraria la condanna e la detenzione dell'ex presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva. "Ci sono persecuzioni indebite e detenzioni arbitrarie che devono essere denunciate e delle quali bisogna parlare, e una di queste è la detenzione di Lula" ha detto Fernandez oggi a Madrid nel corso di una conferenza stampa. Secondo il candidato peronista "nessuno stato di diritto può sopportare che ci sia qualcuno in prigione come accaduto nel caso di Lula e per questo ovunque andiamo dobbiamo chiedere la sua libertà". Fernandez ha quindi esteso il concetto anche alle vicende giudiziarie che coinvolgono gli ex presidenti Rafael Correa, in Ecuador, e Cristina Kirchner, in Argentina, quest'ultima candidata alla vice presidenza insieme al peronista. "Quello che succede a Lula e Correa è imperdonabile e quello che sta soffrendo Cristina Kirchner è una persecuzione sistematica che punta a metterla sotto processo", ha affermato. (segue) (Abu)