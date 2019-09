Balcani: senatori Usa Murphy e Johnson in visita a Belgrado e Pristina (2)

- "La Russia non ci vuole al suo interno, ma Ron Johnson ed io visiteremo l'Ucraina, la Serbia e il Kosovo, per testimoniare il sostegno bipartitico al nuovo governo ucraino e ai negoziati tra Belgrado e Pristina", ha scritto Murphy. La loro visita nei due paesi balcanici avviene a pochi giorni dalla nomina di Matthew Palmer, attuale vice assistente del segretario di Stato Usa all'incarico anche di rappresentante speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali. "Gli Stati Uniti intendono competere sul piano di un'influenza positiva sulla regione e utilizzare tale influenza per agevolare l'integrazione europea ed euro-atlantica dei paesi dei Balcani occidentali", ha detto Palmer ieri intervenuto al il forum strategico di Bled 2019, tradizionale appuntamento annuale organizzato a inizio settembre dalla diplomazia della Slovenia dedicato quest'anno alle "Fonti di (in)stabilità". (segue) (Alt)