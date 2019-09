Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 6 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - Palazzo Civico, Sala Orologio: Riunione della V commissione. Odg: 1) Associassion Piemonteisa; 2) Arte contemporanea alla Pellerina.Ore 11 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della VI Commissione (pres.Federico Mensio). Odg: Incontro con l'organizzazione Humana people to people Italia per la presentazione delle loro attività sul territorio cittadino.Ore 11,30 - Palazzo civico, sala Capigruppo: Diritto di tribuna. Petizione popolare al Consiglio comunale "Dare continuità all'esperienza dell'Istituto comprensivo Alberti".Ore 13 - Palazzo Civico, Sala Capigruppo: riunione della Conferenza dei capigruppoOre 14.30 - Palazzo Civico, Sala Orologio: Riunione congiunta delle commissioni Smart City e III. Odg: Edizione 2019 di Torino Mini Maker Fair, bilancio e sviluppi futuri (segue) (Rpi)