Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (2)

- -REGIONETorino, Istituto A. Peyron, via Ventimiglia 128, l’assessore Chiorino partecipa al seminario «I nuovi luoghi delle cure: scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Quali prospettive per la tutela dei minori e lo sviluppo del Servizio?"Ore 10, Torino, piazza Castello 165, il presidente Cirio e gli assessori partecipano alla riunione della Giunta regionaleOre 15.30, Asti, il presidente Cirio e l’assessore Gabusi incontrano i sindaci dei Comuni interessati dal maltempo estivo per i quali la Regione ha chiesto lo stato di emergenza e di calamità naturaleOre 17, Asti, Camera di Commercio, piazza Medici 8, l’assessore Gabusi interviene all’inaugurazione del 53° Salone nazionale di vini selezionati “Douja d’Or 2019”Ore 18, Alessandria, piazzetta della Lega, l’assessore Poggio interviene all’inaugurazione della manifestazione "Aperto per Cultura". (Rpi)