Governo: Patuanelli, già al lavoro per sbloccare ricerca e sviluppo industriale

- Il neo ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, scrive su Facebook "siamo già al lavoro con la firma dei primi decreti ministeriali, sbloccando investimenti per attività di ricerca, sviluppo industriale nella realizzazione di prodotti e servizi innovativi e per la competitività del sistema produttivo dei territori. Affronteremo questa sfida con grande umiltà e la massima determinazione, sempre al servizio dei cittadini e delle nostre eccellenze imprenditoriali". Il titolare del Mise, si legge poi in una nota, "ha firmato oggi nel corso della sua prima giornata di lavoro presso la sede del dicastero di via Veneto, i primi decreti finalizzati a favorire gli investimenti e la competitività dei territori interessati. Nello specifico sono stati firmati i seguenti decreti che autorizzano il finanziamento di: un programma di investimenti produttivi e l'attività di ricerca e sviluppo in Friuli-Venezia Giulia; progetti di ricerca e sviluppo in Lombardia e Liguria, con l'obiettivo di sostenere i processi innovativi delle imprese interessate; un programma di sviluppo industriale per la realizzazione di prodotti e servizi innovativi in Puglia; un progetto operante nel settore turistico in Sardegna, al fine di favorire la competitività del territorio di Cagliari. Sono stati inoltre firmati dal ministro il decreto che consente la chiusura dei procedimenti delle imprese beneficiarie di agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area", conclude la nota, "e il decreto che disciplina le modalità per fruire del finanziamento per i progetti relativi alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova, attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G".(Com)