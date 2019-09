Argentina: candidato peronista Fernandez, allineamento a Stati Uniti e Gruppo di Lima "passo indietro" (2)

- Dopo la sorprendente affermazione alle primarie dello scorso 11 agosto, dove si è imposto con il 47,6 per cento dei voti complessivi e con un margine di oltre 15 punti sull'attuale presidente Mauricio Macri, Fernandez è da molti considerato come il prossimo presidente argentino. Durante il soggiorno in Spagna, iniziato domenica scorsa e motivato originariamente dall'attività accademica presso l'università Camilo José Cela di Madrid, Fernandez si è già incontrato con il presidente dell'istituto bancario spagnolo Santander, Ana Botin, con il direttore del quotidiano "El Pais", Soledad Gallego Diaz, e con editori dell'agenzia stampa ufficiale "Efe". Secondo versioni della stampa locale è prevista per oggi anche una riunione con l'ex segretario del Psoe ed ex primo ministro spagnolo, José Luis Rodriguez Zapatero. Inizierà invece venerdì una ulteriore tappa iberica in Portogallo dove pure è prevista una riunione privata con il primo ministro lusitano, Antonio Costa. (segue) (Abu)