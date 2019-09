Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito gli appuntamenti per domani a Roma:COMUNE- La Sindaca di Roma Virginia Raggi presenta +BusXRoma per PrimavallePiazza Alfonso Capocelatro (ore 11.30)ALTRO- Inaugurazione della mostra "Il confino politico a Ustica 1926-27"Casa della Memoria e della Storia, Via di S. Francesco di Sales, 5 (ore 17.30)- Incontro con il regista malese Tsai Ming Liang e, a seguire, proiezione di due suoi lavoriMaxxi, via Guido Reni 4a (ore 18.30)(Rer)