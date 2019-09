Lazio: Barillari (M5s), non mi dimetto e non lascio Movimento, ma non starò più zitto

- "Ve lo dico molto chiaramente in modo che nessun giornalista potrà ricamarci sopra. Farò l'opposto di quello che vi aspettate che io faccia. Ossia: non mi dimetto, non starò zitto, non smetterò di combattere, non farò il bravo. Che sia chiaro. Non scappo dalla battaglia". Lo scrive su Facebook il consigliere regionale del M5s Davide Barillari, che nei giorni scorsi aveva paventato la possibilità di lasciare il movimento in caso di accordo di governo tra Pd-M5s. "Lasciare tutto adesso significherebbe abbandonare il M5s nell'abbraccio mortale del Pd, dopo la fregatura della Lega - aggiunge Barillari - continuerò, in nome del mandato che ho ricevuto dai cittadini nel 2018, a fare opposizione intelligente e concreta alla politica malata di Zingaretti che sto combattendo da 6 anni: non smetterò di denunciare sempre i suoi impicci nella sanità, le sue nomine illegali, i suoi appalti, i suoi bandi e i suoi concorsi nei quali si sa sempre prima chi vince. Ma oltre a denunciare - prosegue il consigliere grillino - farò proposte: mozioni, ordini del giorno, proposte di legge, lavorando giorno e notte con professionisti ed esperti per elaborare soluzioni ai problemi dei cittadini, come ho sempre fatto (e che queli del Pd mi hanno sempre bocciato)". Barillari nel suo post non nasconde di aver pensato di lasciare "sono stato davvero ad un soffio dalle dimissioni - scrive - soprattutto a causa del 'fuoco amico' in Regione, ma ho parlato con tanti 'big' del M5s e con tantissimi attivisti di tutta Italia, che mi hanno dato la forza di continuare. Fanculo la poltrona, la mia presidenza di commissione, lo stipendio di consigliere, ve lo assicuro". "In 6 anni - sottolinea - nella vasca di squali in Regione ci ho rimesso il fegato, la salute e mi sono separato da mia moglie. Ho già dato tanto, troppo, in nome dei nostri ideali". (segue) (xcol2)