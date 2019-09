Lazio: Barillari (M5s), non mi dimetto e non lascio Movimento, ma non starò più zitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma i drammi politici e familiari però non hanno scoraggiato il consigliere: "Nonostante questo - prosegue ancora Barillari - non lascio la battaglia. Anche da solo posso bloccare la commissione sanità. Anche da solo posso fare proposte di legge che gli altri non hanno il coraggio di firmare (o peggio, ritirano la firma per paura). Da oggi darò ancora più fastidio perché attacco Zingaretti e non mi adeguo al ribasso? Ottimo", afferma il consigliere M5s. "I portavoce che prendono le distanze da me e che mi isolano - scrive Barillari attaccando i colleghi - sono quelli che hanno paura di esporsi nelle battaglie più difficili. Non quelle di facciata che portano voti, ma le battaglie vere e più scomode che toccano i veri interessi di chi ha il potere e disarticolano gli interessi di una politica malata e corrotta". "Il vero coraggio non è dimettersi o tapparsi il naso per mandare giù un inciucio prima con Salvini e poi con Zingaretti. Il vero coraggio è metterci la faccia e restare a combattere nel M5s, alla luce del sole, senza paura. Il vero coraggio è essere portavoce di tutte le persone deluse e disilluse dal M5s che credono ancora nei nostri valori: intransigenza, determinazione, rispetto delle promesse e coerenza, dovessi - conclude Barillari - restare l'ultimo in Regione Lazio a combattere". (xcol2)