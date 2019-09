Energia: Eni e Comitato regionale Lnd Basilicata organizzano evento per sensibilizzare a decoro impianti di gioco

- Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, presso l’hotel Santa Loja di Tito Scalo (Pz), “…Per i nostri impianti”, l’evento organizzato dal Comitato regionale della Lnd Basilicata, con il supporto di Eni, per sensibilizzare i fruitori degli impianti sportivi, in particolare le società di calcio dilettantistico affiliate alla Lnd Basilicata, alla pulizia e al decoro dei campi di gioco della regione. Secondo quanto riferisce un comunicato Eni, numerosi sono stati i collegamenti esterni curati dai dirigenti di società con l’ausilio tecnico di Go Streaming e coordinati, nello studio allestito presso l’hotel Santa Loja, dalla giornalista Annamaria Sodano. Non sono mancati gli interventi del presidente Piero Rinaldi, dei vice presidenti Emilio Fittipaldi e Pino Palazzo oltre a quelli dei consiglieri Gianfranco Forese e Antonio De Bonis che oltre a sottolineare l’importanza dell’evento, rientrante nel progetto “Il nostro calcio con Eni”, hanno anche affrontato, sollecitati dalle domande della conduttrice, le diverse tematiche legate al calcio dilettantistico di Basilicata anticipando, tra l’altro, anche la prossima iniziativa che sarà la Festa del calcio lucano in programma il 5 ottobre prossimo. (segue) (Com)