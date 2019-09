Energia: Eni e Comitato regionale Lnd Basilicata organizzano evento per sensibilizzare a decoro impianti di gioco (2)

- Una quarantina sono state le società affiliate, sia di calcio a 11 sia di calcio a 5, aderenti alla manifestazione dotate, nei giorni scorsi, di un kit per la realizzazione dell’iniziativa che ha ricevuto anche un buon riscontro di pubblico sulla pagina facebook della Lnd Basilicata dove è stata trasmessa, in diretta streaming. Al termine dell'evento il presidente del Comitato Regionale della Lnd Basilicata ha espresso il suo compiacimento per l’esito dell’iniziativa. “Non era facile organizzare una iniziativa del genere soprattutto per i numerosi collegamenti video dagli impianti di gioco della regione – ha affermato Piero Rinaldi- ma era giusto far vedere lo stato degli impianti di gioco e testimoniare l’impegno delle società che hanno risposto con entusiasmo al progetto. A queste ultime va il mio più sentito ringraziamento e sono convinto che il messaggio che abbiamo lanciato oggi spronerà tante altre società a impegnarsi per rendere più puliti e decorosi gli impianti sportivi che utilizzano quotidianamente. Contribuire a mantenerli puliti e decorosi credo che sia una questione di civiltà che deve impegnarci tutti”. (Com)