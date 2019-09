Usa: sondaggio, più della metà degli elettori contro rielezione di Trump nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 52 per cento degli elettori statunitensi prevede di votare contro il presidente Donald Trump alle elezioni presidenziali del prossimo anno, che però mantiene un ampio sostegno tra l'elettorato repubblicano. Secondo quanto riporta oggi, 5 settembre, l'ultimo sondaggio nazionale “Rasmussen”, il 42 per cento dei potenziali votanti statunitensi afferma di voler votare per Trump ma il 52 per cento è più propenso a votare contro. Circa il 6 per cento degli elettori statunitensi rimane indeciso, ha aggiunto Rasmussen. Circa il 75 per cento dei Repubblicani, secondo il sondaggio, voterà nuovamente per Trump, e solo il 21 per cento pensa di votare contro di lui l'anno prossimo. (Was)