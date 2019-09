Usa: Congresso vuole dall'inviato speciale Khalilzad informazioni su accordo con talebani

- Eliot Engel, presidente della commissione per gli Affari esteri della Camera, a guida democratica, ha minacciato di emettere un mandato di comparizione per il rappresentante speciale Usa per l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, se non testimonierà volontariamente davanti al Congresso sui colloqui di pace in corso con i talebani. L'avvertimento è stato lanciato dopo che i negoziatori statunitensi hanno delineato un accordo “di principio” con i talebani che ridurrebbe la presenza delle truppe statunitensi nel paese. Engel vuole tenere un'audizione pubblica sull'argomento alla fine di questo mese e ha invitato Khalilzad a testimoniare davanti alla commissione. "Chiedo questa audizione in modo che il Congresso e il popolo americano abbiano l'opportunità da tempo attesa di comprendere i contorni delle vostre negoziazioni con i talebani e i potenziali rischi e opportunità che potrebbero derivare", ha scritto Engel in una lettera a Khalilzad, aggiungendo che l'accordo del rappresentante speciale con i talebani è stato "diffuso tra i funzionari dell'amministrazione Trump". Khalilzad ha detto lunedì che gli Stati Uniti e i talebani avevano raggiunto un accordo "di principio" durante i negoziati di pace. All'interno della Casa Bianca, alti funzionari Trump stanno ancora discutendo come continuare a sostenere le forze di sicurezza afgane durante il processo di ritiro. (Was)