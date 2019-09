Usa: Democratici contro piano Trump che devia fondi dal Porto Rico al muro di confine (2)

- La metà del denaro verrà prelevata da progetti nazionali e l'altra metà da progetti internazionali. Il Porto Rico - territorio statunitense spesso criticato dal presidente Trump - è stato coinvolto nella deviazione dei fondi nonostante gli sforzi per la ricostruzione messi in atto dopo l'uragano Maria del 2017 e lo scandalo di corruzione che ha costretto il suo governatore a lasciare l'incarico. Tra i progetti interessati dall'azione del Pentagono vi è un generatore di elettricità e un centro di addestramento della Guardia Nazionale. (Was)