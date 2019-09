Uruguay: elezioni presidenziali, candidati presentano proposte di governo a imprenditori (5)

- Il lotto di aspiranti alla presidenza uruguaiana è stato selezionato con le elezioni primarie tenutesi il primo luglio scorso. Si tratta del sindaco di Montevideo, Daniel Martinez, per la coalizione di governo Frente Amplio (Fa); Luis Lacalle Pou per il Partido Nacional (Pn); Ernesto Talvi per il tradizionale Partido Colorado (Pc); e l'ex capo di Stato maggiore dell'esercito, Guido Manini Rios, per il partito ultra-nazionalista Cabildo Abierto (Ca). Nessuna delle consultazioni interne ha riservato sorprese e sono stati rispettati in gran misura i pronostici dei sondaggi. Il candidato del Fa, Martinez, dopo l'affermazione ha rivolto un appello "al paese del progressismo a non tornare indietro e a costruire l'Uruguay del XXI° secolo". "Il Frente Amplio è nato per trasformare questo paese in base alla giustizia e l'uguaglianza, su questo sentiero costruiremo accordi", ha aggiunto. "Questo partito offrirà al paese un programma di governo e una candidata a vice presidente" ha dichiarato da parte sua Lacalle Pou. "Abbiamo un progetto di rinnovazione a tutti i livello e abbiamo dimostrato che c'è una cultura politica differente", ha affermato invece il candidato del Pc, Ernesto Talvi. (segue) (Abu)