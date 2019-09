Balcani: senatori Usa Murphy e Johnson in visita a Belgrado e Pristina

- Due senatori statunitensi, il democratico Chris Murphy e il repubblicano Ron Johnson saranno nei prossimi giorni in visita in Serbia e Kosovo per discutere con i leader dei due paesi sul processo dei negoziati teso a normalizzare le loro relazioni, da molti mesi in stallo a seguito della decisione del governo di Pristina di imporre dazi del 100 per cento all'importazione dei prodotti serbi e bosniaci. Ad annunciare la visita nei Balcani e anche in Ucraina è stato il senatore Murphy, tramite un post su Twitter, dopo che Mosca ha vietato a lui e al senatore Johnson una visita pianificata nella capitale russa, quali membri di una delegazione del Congresso statunitense. (segue) (Alt)