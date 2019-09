Kosovo-Serbia: parlamentare tedesco Beyer, dialogo riprenda con nuovo governo Pristina

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia deve riprendere senza condizioni immediatamente dopo la formazione del nuovo governo a Pristina senza un eventuale processo di correzione delle frontiere. Lo ha detto il membro del parlamento federale tedesco (Bundestag) Peter Beyer, che ieri ha incontrato il primo ministro dimissionario Ramush Haradinaj e rappresentanti della Lega democratica del Kosovo (Ldk). Lo riferisce il quotidiano “Koha”. “Sia a Belgrado che qui ho chiesto di riprendere il dialogo tra Kosovo e Serbia e questo è molto importante. Devo dire che il nuovo governo che si formerà dopo le elezioni dovrebbe entrare nel processo senza condizioni da nessuno dei partiti. So che è difficile, ma questa è anche la posizione del cancelliere Angela Merkel", ha dichiarato il deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) sottolineando che Berlino è contraria all'idea di cambiamenti alle frontiere. "Il Kosovo deve mantenere i suoi confini, questo è molto importante per noi", ha aggiunto. Sulla liberalizzazione dei visti per il Kosovo, Beyer ha spiegato di avere chiesto in tutti i suoi incontri il via libera per dato che “non è giusto che il Kosovo sia l'unico paese senza liberalizzazione dei visti”. (segue) (Kop)