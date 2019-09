Usa-Georgia: Trump, Kelly Degnan proposta come nuovo ambasciatore a Tbilisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha presentato una proposta per la nomina di Kelly Degnan alla carica di ambasciatore statunitense in Georgia. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews”, aggiungendo che Degnan, con 25 anni di esperienza lavorativa in ambito diplomatico, è attualmente un consulente politico della Marina statunitense per quanto riguarda le aree dell’Europa e dell’Africa. Stando alle informazioni diffuse, Degnan ha ricoperto posizioni di rilievo nelle rappresentanze diplomatiche statunitensi in Italia, Kosovo, Afghanistan e Turchia. (Res)