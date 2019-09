Balcani: presidente romeno Iohannis, Bucarest ha sempre sostenuto processo di allargamento Ue (3)

- Il capo dello Stato ha anche mostrato che la prospettiva dell'adesione della Macedonia del Nord alla Nato e l'incoraggiamento rivolto alla Bosnia-Erzegovina dall'Alleanza del Nord Atlantico al vertice Nato dell'anno scorso a Bruxelles rappresentano ulteriori successi per i due paesi e la Nato, che la Romania ha sostenuto. "La Romania è preoccupata per il clima di sicurezza nella regione dei Balcani occidentali e desidera la stabilizzazione irreversibile di questa zona. L'esercito romeno ha partecipato nel tempo alle varie missioni delle Nazioni Unite, dell'Alleanza del Nord Atlantico e dell'Unione europea nell'area”, ha detto Iohannis. “Siamo e continueremo ad essere – ha sottolineato - un contributore determinante nel teatro delle operazioni dei Balcani occidentali, nell'ambito della missione Nato Kfor in Kosovo e dell'operazione Eufor Althea dell'Unione europea in Bosnia ed Erzegovina e continueremo a sostenere gli sforzi per aumentare la stabilità e la sicurezza nella regione dei Balcani occidentali", ha aggiunto Iohannis. (segue) (Rob)