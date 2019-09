Kosovo: premier dimissionario Haradinaj, Pdk responsabile per attuale situazione (2)

- L'organizzazione di elezioni anticipate sarà una sfida per il Kosovo alla luce dello scarso tempo che manca al 6 ottobre: in ogni caso sarà un processo di successo, ha affermato ieri la presidente della commissione elettorale centrale kosovara, Valdete Daka, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe". Secondo Daka, le elezioni anticipate sono "un progetto straordinario anche per democrazie più avanzate del Kosovo ma siamo riusciti a organizzare elezioni in 30 giorni e questa volta riusciremo a superare tutte le difficoltà", ha dichiarato Daka. La presidente della commissione elettorale kosovara ha infine escluso che ci possano essere problemi nello svolgimento delle operazioni di voto nel nord del paese, dove si è già votato con successo nel 2013, 2014, 2017, ed a maggio di quest'anno per le elezioni comunali. (segue) (Kop)