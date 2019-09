Governo: da primo Cdm via libera a golden power su 5G e stop a legge "discriminatoria" Friuli

- Si inaugura con due prese di posizione nette il nuovo governo Conte. Il primo Consiglio dei ministri, convocato a Palazzo Chigi dopo il giuramento al Quirinale, ha dato il via libera all'esercizio della "golden power" nei confronti delle società interessate al 5G, nello specifico Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Linkem: un primo passo per escludere i colossi cinesi Huawei e Zte dallo sviluppo della rete di quinta generazione. Una mossa questa che era già stata sollecitata dall'amministrazione statunitense e su cui si era già impegnato in passato il leader della Lega, Matteo Salvini. Palazzo Chigi ha poi deliberato di impugnare una legge del Friuli Venezia Giulia, governata dalla Lega, con la motivazione che va oltre le competenze della Regione e contiene norme discriminatorie nei confronti dei migranti. Ufficializzata poi la designazione di Paolo Gentiloni per la nomina a commissario europeo, un incarico di cui l'ex premier e presidente del Pd si è detto "orgoglioso". E già per domani è fissato l'incontro a Bruxelles con la presidente della Commissione europea, Ursula von Der Leyen,che presenterà martedì il collegio dei commissari finalmente al completo. Questa mattina, intanto, la cerimonia del giuramento al Quirinale si è svolta in un clima rilassato, con sorrisi e pacche sulle spalle tra i ministri appartenenti a schieramenti fino a qualche giorno fa irrimediabilmente nemici. Davanti a Mattarella hanno sfilato i 21 ministri del nuovo esecutivo formato dal Movimento cinque stelle, dal Pd e da Leu. Subito dopo si è svolta la cerimonia della campanella a Palazzo Chigi. A differenza delle altre volte, però, è stato il segretario generale Roberto Chieppa a passare la campanella al nuovo premier, che è anche presidente uscente. A seguire si è riunito il primo Consiglio dei ministri che ha nominato Riccardo Fraccaro sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Lunedì mattina, invece, il nuovo esecutivo è atteso alla Camera e martedì al Senato per il voto di fiducia. (segue) (Rin)