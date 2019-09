Governo: da primo Cdm via libera a golden power su 5G e stop a legge "discriminatoria" Friuli (2)

- "Buon lavoro e auguri al nuovo governo e a tutti ministri. Ora cambiamo l'Italia", ha scritto su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti, al termine del giuramento. Prima dell’inizio della cerimonia, invece, Di Maio aveva postato su Facebook una foto con i ministri del M5s scrivendo: “Pronti a dare il massimo per il Paese. Un grazie di cuore ai ministri uscenti Danilo Toninelli, Giulia Grillo, Barbara Lezzi, Alberto Bonisoli ed Elisabetta Trenta. Grazie per lo straordinario lavoro che avete svolto in questi 14 mesi". L’ex alleato dei Cinque stelle Matteo Salvini invece ha ribadito che farà opposizione. "E' il primo governo italiano che nasce a Bruxelles, con un ministro dell'Economia professore di storia, che arriva direttamente da Bruxelles, con un ministro della Salute senza nessuna esperienza di sanità, con un ministro dei Trasporti senza nessuna esperienza di trasporti e con un ministro dell'Istruzione che ha detto che per aumentare gli stipendi dei professori bisogna tassare le merendine e le bibite gassate - ha concluso il leader della Lega -. Contro questo governo faremo opposizione in parlamento e in Italia" (Rin)