Umbria: Forza Italia, per regionali sostegno a Donatella Tesei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di coordinamento di Forza Italia, è scritto in una nota, "ha provveduto a indicare, d'intesa con il presidente Berlusconi, i nuovi commissari per le province di Bergamo (Alessandra Gallone), Frosinone (Claudio Fazzone), Pescara (Lorenzo Sospiri), Teramo (Gabriele Astolfi) e L'Aquila (Gabriele De Angelis). Al termine si è svolto un incontro fra i membri del Comitato di coordinamento e gli eletti della regione Umbria, parlamentari, consiglieri regionali e sindaci, per fare il punto politico e organizzativo in preparazione della campagna elettorale per le elezioni regionali. Il Coordinamento nazionale, d'intesa con il Coordinamento regionale", prosegue la nota, "ha deciso che Forza Italia sosterrà la candidatura alla presidenza della Regione di Donatella Tesei, indicando sin d'ora Roberto Morroni come vicepresidente. Forza Italia è quindi impegnata con il centro-destra unito per vincere le prime elezioni regionali che si terranno dopo la nascita del governo giallo-rosso".(Com)