Fisco: Agenzia delle Entrate, pubblicato "pacchetto" controlli telematici Isa 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia delle entrate rileva, in una nota, che "la pubblicazione del 'pacchetto' dei controlli telematici Isa 2019 consente l'invio della dichiarazione dei redditi, comprensiva del modello relativo agli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che per il periodo di imposta 2018 può essere presentata fino al 2 dicembre 2019. La compilazione del modello relativo agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale può avvenire tramite la funzionalità informatica 'Il tuo Isa'. Si ricorda, inoltre", continua la nota, "che i termini di versamento che scadevano dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono stati differiti al 30 settembre 2019 a favore dei contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa". (Com)