Energia: Snam, conclusa emissione obbligazionaria in due tranche per 1,1 miliardi di euro

- La compagnia Snam ha concluso oggi con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria in due tranche con scadenza, rispettivamente, circa 5 anni e 15 anni, a tasso fisso, per un ammontare complessivo di 1,1 miliardi di euro, nell’ambito del Programma Emtn (Euro Medium Term Note) da 10 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di amministrazione del 2 ottobre 2018, come pre-funding delle scadenze del 2020. Lo si legge in un comunicato dell'azienda. L’operazione ha fatto registrare complessivamente una domanda pari a circa 2,7 miliardi di euro, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori istituzionali. Grazie a questa operazione a fine 2019 la maturity media del debito a medio-lungo termine crescerà di circa 0,7 anni a oltre 5,5 anni. (segue) (Res)