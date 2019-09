Energia: Snam, conclusa emissione obbligazionaria in due tranche per 1,1 miliardi di euro (2)

- L’amministratore delegato di Snam Marco Alverà ha commentato: “Siamo particolarmente soddisfatti per questa emissione di grande successo, con una nuova obbligazione zero coupon e il primo bond a 15 anni della nostra storia, che ci consente di ridurre ulteriormente il costo del nostro indebitamento e di allungarne la vita media. Si tratta anche di un segnale di apprezzamento da parte del mercato nei confronti della società e delle sue strategie di sviluppo nel contesto della transizione energetica”. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Il collocamento, rivolto agli investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, BofA Merril Lynch, Citi, Goldman Sachs, Jp Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, NatWest, Société Générale, UniCredit. (Res)