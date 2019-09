Governo: Salvini, bell'esordio del nuovo esecutivo sui migranti

- Si tratta di un "bell'esordio, rispettoso dell'Autonomia, degli enti locali, dei comuni, dei governatori, dei territori, degli italiani": lo ha detto in maniera ironica, in una diretta Facebook, il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito del primo Consiglio dei ministri del nuovo esecutivo che ha impugnato due leggi della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di immigrazione. "Un pessimo inizio per un governo Pd-M5s-Leu, io ancora non ci credo. Ricordate, non è il governo Pd-Cinque stelle, non dimenticatevi di Fratoianni e della Boldrini. Se Di Maio fa il ministro degli Esteri", ha concluso il segretario del Carroccio, "Speranza può fare quello della Salute". (Rin)