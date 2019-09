Scuola Roma: Bordoni (Fi), a Ostia bambini rischiano di restare senza mensa

- "Molti piccoli studenti di Ostia al rientro delle vacanze rischiano di non trovare più il servizio di refezione scolastica". Lo dichiara in una nota il capogruppo capitolino di Forza Italia Davide Bordoni. "La denuncia - spiega il consigliere - parte dai sindacati che nei plessi scolastici di Via delle Azzorre, Largo delle Marianne e Via dell'Idroscalo contestano la decisione della dirigente scolastica di sospendere la mensa autogestita a causa di forte indebitamento. Trenta lavoratori a rischio e un migliaio di bambini abbonati a se stessi". Per Bordoni: "Non è possibile che centina di famiglie debbano affrontare una simile situazione in concomitanza della riapertura delle scuole. I bambini hanno diverse esigenze, prima tra tutte il diritto ad una sana e corretta alimentazione. Il X Municipio ancora una volta non può essere terra di nessuno". Il consgliere poi si appella al Campidoglio e al neo ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti: "Si interessino della sorte degli Istituti Parrini, Acqua Rossa e Amendola Gattuso", ammonisce. "Le scuole - prosegue - sono la base della società a cui bisogna sempre guardare con ottimismo e idea di sviluppo. Presenterò subito una interrogazione e chiederò la convocazione della commissione Scuola del Campidoglio". "La decrescita (in)felice per i nostri ragazzi non è ammessa", conclude Bordoni. (Com)