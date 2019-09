Roma: travolto da un furgone sulla via Aurelia, muore ciclista 50enne (2)

- È stato identificato il ciclista investito questa mattina su via Aurelia. Si tratta di G.C. italiano di 52 anni. Il corpo è stato trasportato l'istituto di medicina legale del Gemelli. Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente da parte del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale sono tuttora in corso. (Rer)