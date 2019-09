Umbria: Salvini, spero in una coalizione la più ampia possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Umbria, "una terra malgovernata per decenni dal Partito democratico, noi ci siamo, la Lega c'è con - spero - una coalizione la più ampia possibile, con liste civiche, che vada oltre e che superi le vecchie distinzioni destra-sinistra": lo ha detto, in una diretta Facebook, il segretario del Carroccio Matteo Salvini, in merito alle prossime elezioni nella Regione. (Rin)