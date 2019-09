Foggia: Inps, la solidarietà dei vertici dell'Istituto alla sede pugliese

- Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Pasquale Tridico ed il direttore generale Gabriella Di Michele, accompagnati dal direttore regionale Maria Sciarrino, si legge in una nota, "si sono recati oggi presso la sede di Foggia per portare la loro personale solidarietà alle persone coinvolte nell'incendio doloso dell'automobile di un medico legale Inps, incendio che si è propagato all'auto di un altro collega, e per ribadire l'impegno dell'Istituto a favore della legalità. Dopo la visita alla sede, il presidente Tridico ha incontrato il prefetto di Foggia Raffaele Grassi, il quale, subito dopo lo spiacevole accaduto, ha prontamente reagito attivando una vigilanza sulla vittima del grave episodio criminoso dello scorso 29 agosto e organizzando un gruppo di lavoro per le investigazioni, realizzando una proficua collaborazione fra istituzioni dello Stato. Il presidente", prosegue la nota, "ha ringraziato vivamente il Prefetto per la vicinanza forte all'Istituto. Nell’occasione si è anche discusso di altre questioni aperte sul territorio foggiano e su come affrontarle, in particolare l'annosa questione del caporalato, per la quale si è deciso di intervenire anche attraverso l'utilizzo di droni".(Com)