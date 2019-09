Governo: Pagano (Pd), nuova maggioranza supera centrodestra nei sondaggi

- Il deputato del Partito democratico, Ubaldo Pagano, scrive su Facebook che "le forze della nuova maggioranza di governo hanno più consenso dell'opposizione e sorpassano il centrodestra: secondo il sondaggio Demopolis per il Tg3 di stasera, Pd-M5s-Leu rappresentano il 48 per cento dell'elettorato, contro il 45 per cento di Lega-FI-Fd'I". Il parlamentare, nel commentare la rilevazione che dà il Pd al 23 per cento, M5s al 22 per cento, Leu al 3 per cento, Lega al 32 per cento, Fd'I al 6,8 per cento, FI al 6,7 per cento, aggiunge che "crolla la retorica sondaggista di Salvini e Meloni, che da giorni ripetono che la maggioranza degli italiani sarebbe con loro: ora sono smentiti anche dalle rilevazioni demoscopiche, oltre che dalla Costituzione e dalle regole di una democrazia parlamentare quale è la nostra". (Rin)