Roma: a Capannelle torna la festa della pizza

- Domani venerdì 6 novembre presso l’ippodromo delle Capannelle parte la IV Edizione del Pizza Days, la festa della pizza a Roma organizzata da Marco Di Pietro presidente dell’Istituto Romano della Pizza, e che fino a domenica offrirà una serie di eventi gastronomici che culmineranno con il tentativo di primato del Guinnes World Record per la più grande abbuffata di pizza nel mondo. Quest’anno l’associazione Cibofuturo è presente con una serie di eventi organizzati in collaborazione con gli allievi e gli insegnanti del CFP Castel Fusano, Helios con la cottura solare, la guida ‘Extravoglio’ e l’Associazione Altritalia Ambiente Gaia. (Com)