Governo: Salvini, è esecutivo di abusivi e poltronari

- Il nuovo esecutivo è un "governo di abusivi e di poltronari. Hanno fatto il record di poltrone e di ministri. Che tristezza prendere in giro gli italiani per tirare a campare qualche mese, al massimo qualche anno. Godetevela, poi per voi è finita": lo ha detto, in una diretta Facebook, il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)