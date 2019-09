Farnesina: ministro Di Maio, su migranti lavorare per superare regolamento di Dublino

- Il Mediterraneo allargato, l’Africa e la questione migratoria, su cui occorre lavorare per un superamento del regolamento di Dublino. Queste le sfide “più immediate” citate dal neoministro degli Esteri, Luigi di Maio, nel suo messaggio di saluto al personale della Farnesina in servizio in Italia e all’estero. “Attenzione prioritaria sarà dedicata alle sfide e alle urgenze più immediate, come il Mediterraneo allargato, l’Africa e la questione migratoria, sulla quale intendiamo lavorare per una maggiore responsabilizzazione dell’Europa e un superamento del regolamento di Dublino”, ha detto Di Maio. L’Africa, in particolare, “non può essere più vista solo come motivo di preoccupazione, bensì come opportunità per individuare nuovi partner strategici attraverso i quali incrementare lo sviluppo e la crescita del nostro Paese”. (segue) (Res)