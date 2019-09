Fiumicino: Petrillo-Calcaterra, contribuiremo a raccolta firme del Pd per centro impiego

- "Contribuiremo la raccolta di firme lanciata dal Pd a favore della riapertura, a Fiumicino, di un centro per l'impiego". Lo dichiarano, in una nota congiunta, i consiglieri del Comune di Fiumicino Angelo Petrillo(Lista Zingaretti) e Stefano Calcaterra (Pd). "Moltissimi giovani, specialmente della fascia d'età compresa tra 25 e 31 anni - spiega Calcaterra -, hanno grosse difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. Per questo, portare un centro per l'impiego a Fiumicino, com'era una volta, è di fondamentale importanza. Il nostro è un territorio con diverse possibilità: c'è l'aeroporto più grande d'Europa la qui qualità è stata premiata per due anni di seguito. Abbiamo - conclude Calcaterra - due centri commerciali, centinaia di ristoranti e diverse strutture alberghiere, speriamo di avere presto lo stadio della Roma". (segue) (Com)