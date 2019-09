Fiumicino: Petrillo-Calcaterra, contribuiremo a raccolta firme del Pd per centro impiego (2)

- "Fiumicino cresce a vista d'occhio, in termini di popolazione - aggiunge Petrillo -. L'alibi di un bacino d'utenza troppo ridotto non regge più. Insieme al centro per l'impiego, fondamentale - prosegue Petrillo -, la raccolta di firme supporterà l'apertura di strutture regionali focalizzate sulla formazione e l'orientamento al lavoro e anche di supporto alla nascita di nuove imprese. Come Lista civica Zingaretti parteciperemo attivamente alla raccolta di firme". "Quella di un centro per l'impiego, che esisteva fino al 2008 - concludono i consiglieri -, è una battaglia che va combattuta con convinzione. I lavoratori e le lavoratrici di Fiumicino non possono più aspettare". (Com)