Asti: Trenitalia, 17 treni in più per raggiungere il Festival delle sagre

- Diciassette treni in più saranno istituiti per raggiungere il 46° Festival delle Sagre di Asti, in programma sabato 7 e domenica 8 settembre. Saranno 16 tra Asti e Torino e uno, al ritorno, tra Asti e Alessandria. I collegamenti sono stati programmati da Trenitalia, su richiesta dell’Agenzia della Mobilità Piemontese e dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte, per facilitare gli spostamenti di coloro che vorranno godere dell’importante appuntamento enogastronomico astigiano lasciando a casa l’auto evitando così lo stress del traffico e della ricerca del parcheggio. Una maggior offerta tra Torino e Asti - 72 collegamenti complessivi il sabato e 62 la domenica - che garantirà il rientro in treno, fino a tarda notte, dal grande ristorante all’aperto in Piazza Campo del Palio al capoluogo piemontese. In particolare, la notte tra sabato e domenica, l'ultimo treno partirà da Asti alle 2.00 con arrivo a Torino alle 2.50. I nuovi treni tra Torino e Asti fermeranno in tutte le stazioni tranne Moncalieri, Pessione e San Paolo Solbrito. Il treno tra Asti e Alessandria fermerà in tutte le stazioni. (Rpi)