Lavoro: Catalfo, mi aspettano tante sfide impegnative ma non mi spaventano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le sfide che mi aspettano sono tante e impegnative ma non mi spaventano": il nuovo ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, affida a un post su Facebook le emozioni per il nuovo incarico, e fa l'elenco delle questioni che sono già sul suo tavolo. "È stata una giornata incredibile e ricca di emozioni - scrive - Dopo il giuramento al Quirinale e il primo Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, sono venuta al ministero dove ho voluto incontrare e salutare tutte le persone che lavorano qui con impegno e dedizione. Le sfide che mi aspettano sono tante e impegnative ma non mi spaventano. Fin da subito, voglio continuare l’ottimo lavoro svolto dal Ministro Luigi Di Maio. C’è il decreto Crisi aziendali con dentro fondamentali norme per i riders e importanti imprese del nostro Paese. C’è la fase 2 del reddito di cittadinanza che passa anche attraverso il grande ruolo che svolgeranno i navigator. C’è la lotta, che sarà serrata ve lo posso assicurare, al triste fenomeno delle morti sul lavoro, che va risolto anche attraverso un rafforzamento dell’attuale legislazione". "Ascolto, azione e operatività - conclude - saranno le tre parole d’ordine del mio lavoro da Ministro, nell’esclusivo interesse dell’Italia e dei suoi cittadini". (Rin)