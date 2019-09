Municipio Roma I: rimosse osp abusive in due vie del centro storico

- "Questo pomeriggio sono stati rimossi 245 mq di occupazione di suolo pubblico abusivo corrispondenti a 54 tavoli 187 sedie, 7 ombrelloni, 17 porta menu, 7 botti e altri materiale in via di Santa Maria del Pianto e via del Portico d'Ottavia". Lo dichiarano Sabrina Alfonsi e Tatiana Campioni, rispettivamente presidente e assessore al commercio del municipio I di Roma. "Continua la nostra azione di contrasto al'abusivismo e di ripristino della legalità - aggiungono Alfonsi e Campioni - anche a tutela di tutti gli operatori commerciali che operano nel rispetto delle regole subendo una concorrenza sleale". E concludono: "Ci rendiamo conto che da sole queste azioni, ancorché importanti e utili, non possono risolvere il problema dell'abusivismo nel centro storico. Occorre rivedere i regolamenti prevedendo, tra le altre cose, sanzioni pecuniarie e accessorie più severe". (Com)