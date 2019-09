Fiumicino: Comune, bando di selezione per servizio civile, la Pro loco cerca personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Pro loco di Fiumicino è alla ricerca di personale da impiegare presso il proprio punto informazioni turistiche di Piazza G. B. Grassi. Lo comunica, in una nota, il Comune di Fiumicino. "L'opportunità è data dalla recente uscita del bando di selezione emesso dalla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento per le politiche giovanili. La selezione - spiega la nota - è aperta a giovani diplomati o laureati che possono presentare la loro candidatura fino alle ore 14.00 di giovedì 10 ottobre 2019. La condizione essenziale di partecipazione, oltre al possesso del titolo di studio di scuola superiore, è di non aver compiuto i 29 anni alla data del 10 ottobre, data di scadenza per la presentazione delle domande". Sul sito "scelgoilserviziocivile", si possono trovare tutte le informazioni necessarie che si possono avere anche presso la sede della Pro Loco. La domanda si presenta solamente online ed è necessario avere il codice Spid, ottenibile sempre online. "E' un'importante occasione per i giovani del nostro territorio - dichiara il presidente della Pro loco di Fiumicino, Pino Larango -. E' dal 2004 che la nostra Pro loco è accreditata al Servizio Civile Nazionale (oggi Universale) e può usufruire di queste giovani risorse da impiegare per un anno presso la sede". (segue) (Com)