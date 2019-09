Fiumicino: Comune, bando di selezione per servizio civile, la Pro loco cerca personale (2)

- "L'operatore di Servizio civile,- spiega ancora il Comune di Fiumicino - il cui incarico è retribuito e riconosciuto a tutti gli effetti, è impegnato per 30 ore settimanali nella realizzazione di appositi progetti inerenti lo studio, la catalogazione e valorizzazione dei luoghi di interesse del territorio di appartenenza. Fondamentale inoltre è la presenza presso l'ufficio informazioni dove convergono giornalmente numerosi turisti e cittadini per chiedere informazioni varie". "Nel corso degli anni - aggiunge il presidente della Pro loco di Fiumicino, Pino Larango - i giovani, specialmente i neo diplomati, che hanno potuto usufruire di questa opportunità, oltre potere guadagnare i primi stipendi, sono stati formati ed avviati ad un percorso di vita, attraverso un'esperienza unica che non trova riscontro in nessuna altra forma di attività lavorativa. Una crescita sia nella conoscenza del territorio che delle pratiche amministrative, nel confronto con altri ragazzi e soprattutto nel rapporto con il pubblico anche straniero. Questi giovani sono inoltre delle valide risorse per la nostra realtà associativa - conclude Larango -. Molti di loro che hanno svolto il Servizio civile, sono poi diventati soci della Pro loco ed hanno proseguito la loro attività che li ha appassionati. Un bel risultato che conferma il riconoscimento della Pro loco di Fiumicino quale ente di Promozione Sociale, riconosciuto dalla legge". (Com)