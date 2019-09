Medio Oriente: si dimette l’inviato speciale Usa Greenblatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Jason Greenblatt, ha rassegnato le dimissioni. Lo ha annunciato su Twitter il presidente Donald Trump, elogiando il ruolo ricoperto per tre anni dall’avvocato classe 1976. “Jason Greenblatt – ha spiegato il capo della Casa Bianca – lavorerà nel settore privato. È stato un grande e leale amico ed è un fantastico avvocato. La sua dedizione a Israele e il suo impegno per la pace tra israeliani e palestinesi non saranno dimenticati. Ci mancherà”. Greenblatt ha lavorato a stretto contatto con Jared Kushner, consigliere speciale e genero di Trump, nella preparazione del “piano del secolo” volto a porre fine al conflitto israelo-palestinese e i cui contenuti politici non sono ancora stati svelati.(Res)