Tlc: Antitrust, avviata istruttoria sull’operazione di concentrazione Terzo Fondo F2i-Persidera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato ieri un procedimento istruttorio volto a valutare l’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione del controllo della società Persidera S.p.A. da parte del Terzo fondo per le Infrastrutture istituito e gestito da F2i S.G.R. S.p.A. Lo rende noto l'Autorità. "L’operazione di concentrazione - spiega la nota - prevede la scissione delle società Persidera S.p.A., operatore di rete attivo nel mercato del broadcasting digitale sul digitale terrestre (Dtt), e della sua controllata TIMB2 S.r.l. in due società di nuova costituzione: NetCo, in cui confluirà il compendio aziendale delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri (infrastrutture passive e apparati trasmissivi), e MuxCo, che deterrà attivitàprettamente immateriali (titolarità del diritto d’uso) e taluni asset di rete, gestendo inoltre i rapporti commerciali con i clienti editori televisivi (fornitori di servizi media audiovisivi). NetCo sarà acquisita da EI Towers S.p.A., mentre MuxCo sarà acquisita da F2i SGR. L’operazione di concentrazione interessa la filiera televisiva, con specifico riferimento alle trasmissioni in tecnica digitale terrestre. In particolare, i mercati interessati dall’operazione sono i seguenti: 1) delle infrastrutture per l’ospitalità di impianti per la radiodiffusione televisiva e 2) del broadcasting digitale; nonché i mercati posti a valle: 3) della televisione gratuita; 4) della televisione a pagamento; 5) della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo". (segue) (Com)