Tlc: Antitrust, avviata istruttoria sull’operazione di concentrazione Terzo Fondo F2i-Persidera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procedimento, spiega l'Antitrust è stato avviato in quanto l’Autorità ritiene che "l’acquisizione di Persidera da parte di F2i, in virtù del controllo di EI Towers da parte della stessa F2i, potrebbe determinare la costituzione o il rafforzamento della posizione dominante della nuova entità con effetti di tipo orizzontale, essendo Persidera e EI Towers concorrenti diretti nell’erogazione di servizi 'full service' ad operatori di rete per la gestione delle frequenze/multiplex, e di tipo verticale, con effetti preclusivi degli input per gli operatori di rete non verticalmente integrati e dei clienti per le tower companies concorrenti di EI Towers. Inoltre, in virtù della presenza di una partecipazione rilevante di Mediaset in EI Towers, l’istruttoria dovrà accertare se vi siano rischi di effetti di coordinamento tra Persidera, attiva nel broadcasting digitale, con Mediaset, attiva nel medesimo mercato mediante la controllata Elettronica Industriale. L’istruttoria ha una durata di quarantacinque giorni, salvi i termini necessari per l’acquisizione del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249". (Com)