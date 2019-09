Russia: Commissione elettorale Mosca annuncia ulteriore riduzione numero candidati a Duma cittadina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di candidati alla carica di deputato alla Duma della città di Mosca è stato ridotto a 225, in seguito al ritiro di tre iscritti alla corsa elettorale. Lo ha riferito a "Ria Novosti" un membro della Commissione elettorale della città di Mosca. L'elezione dei deputati della Duma della città di Mosca si terrà l'8 settembre, per la prima volta con la modalità del voto elettronico, in contemporanea con le assemblee legislative di 13 regioni e 21 comuni. Inizialmente, per 45 seggi sono stati nominati 426 candidati, 228 dei quali sono stati regolarmente registrati dalla Commissione elettorale, oltre a quelli la cui candidatura è stata rifiutata per irregolarità nella presentazione alcuni si sono rifiutati. (segue) (Rum)