Sanità Lazio: D'Amato, nessuna chiusura per punti primo intervento, ma potenziamento servizi territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è svolta questo pomeriggio presso la sede della Regione Lazio una riunione alla quale hanno preso parte i sindaci del territorio pontino e i consiglieri regionali Enrico Forte, Salvatore La Penna e Loreto Marcelli in merito alla situazione dei Punti di Primo intervento (Ppi). Non ci saranno chiusure di servizi, ma si è convenuto di lavorare ad un potenziamento dei servizi territoriali h24 e della rete dell'Ares 118". Lo dichiara, in una nota, l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato al termine dell'incontro al quale hanno preso parte oltre ai consiglieri regionali, anche il direttore generale di Ares 118, Maria Paola Corradi, il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati e i sindaci e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Latina, Cisterna di Latina, Cori, Gaeta, Minturno, Priverno, Sabaudia e Sezze. (segue) (Com)