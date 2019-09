Sanità Lazio: D'Amato, nessuna chiusura per punti primo intervento, ma potenziamento servizi territoriali (2)

- "E' stato demandato al dg della Asl di Latina – prosegue l'assessore D'Amato – di redigere l'atto amministrativo del Piano di potenziamento territoriale che verrà illustrato nella prossima Conferenza dei sindaci che sarà convocata dal sindaco di Latina. All'Ares 118 il compito di produrre l'atto per il potenziamento della dotazione dei mezzi di soccorso nelle aree interessate. Inoltre - conclude D'Amato - l'Ares 118 effettuerà appositi sopralluoghi per il servizio h24 dell'elisoccorso". (Com)