Difesa: ministro Lorenzo Guerini si insedia a Palazzo Baracchini

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, si è insediato oggi presso la sede del dicastero di via XX settembre. Lo riferisce un comunicato stampa. “Assumo l’incarico di questo importante ministero con grande senso di responsabilità verso il paese e rispetto nei confronti di tutto il personale militare e civile delle Forze armate”, ha dichiarato Guerini. Giunto nel primissimo pomeriggio, ha incontrato il ministro uscente Elisabetta Trenta, con la quale ha avuto un cordiale colloquio esprimendo parole di ringraziamento per l’importante e valido lavoro svolto in questi 15 mesi a capo del dicastero. A seguire, Guerini ha incontrato il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, i vertici delle Forze armate e il segretario generale della Difesa, ai quali ha espresso l’auspicio di continuare a lavorare con lo stesso impegno, dedizione e senso di responsabilità per il bene del paese. (Com)