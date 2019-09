Governo: Fedriga (Lega), è già esecutivo immigrazione selvaggia

- Il Movimento cinque stelle ed il Partito democratico "sono già diventati il governo dell'immigrazione selvaggia. E' una vergogna che già nel primo Consiglio dei ministri decidano di operare in questa direzione": lo ha affermato, in una diretta Facebook, il presidente del Friuli-Venezia Giulia, l'esponente leghista Massimiliano Fedriga. "Il Friuli-Venezia Giulia", ha continuato, "ha varato una norma che aiuta le imprese che assumono persone disoccupate, dando contributi e deduzioni di carattere fiscale, con un limite, e cioè che queste persone devono essere residenti in Regione da almeno cinque anni, perché ovviamente i soldi dei cittadini del Fvg non devono servire per diminuire la disoccupazione in Polonia o in Francia, ma per diminuire la disoccupazione su questo territorio, dove i cittadini pagano le tasse e noi quelle tasse le utilizziamo. Cosa dicono loro, M5s e Pd? Che discriminiamo gli immigrati", ha sottolineato Fedriga, "ed impugnano la norma del Friuli-Venezia Giulia perché, come dicono, con i soldi dei cittadini di questa Regione, noi dobbiamo aiutare anche gli immigrati. E' una vergogna assoluta. Questi sono il Pd ed i Cinque stelle. Non solo: c'era un programma immigrazione che abbiamo trovato in Regione e che serviva a pagare ad esempio i corsi di sci, e non è uno scherzo, per chi è entrato irregolarmente nel nostro territorio. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto quelle risorse e abbiamo fatto un fondo al fine di collaborare con il governo per i rimpatri volontari". (segue) (Rin)